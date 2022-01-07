Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki biri çocuk 10 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika