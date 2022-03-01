Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı

01.03.2022 12:25
Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan 2 ticari takside 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan 2 ticari takside 10 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri uygulaması esnasında 2 İstanbul plaka ticari taksi durdurdu. Ticari taksilerde yapılan kontrollerde 10 Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla taksi sürücüleri Ö.K. ve Ö.G. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli, Göçmen, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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