Kırklareli'nde 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Yabancı uyruklular Bulgaristan 'da darb edildikten sonra Türkiye 'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Ekipler, 10 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetlet köyü yakınlarında yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.

AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti

16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi

Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor