Kırklareli'nde 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetlet köyü yakınlarında yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 10 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Yabancı uyruklular Bulgaristan'da darb edildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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