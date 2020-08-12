Kırklareli'nde 101 bin 250 kök Hint keneviri imha edildi - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 101 bin 250 kök Hint keneviri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutbey köyünde M.K, N.Ö, A.Ç. ve İ.C'ye ait tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 20-200 santimetre boylarındaki 101 bin 250 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.
Tarla sahipleri M.K, N.Ö, A.Ç. ve İ.C. İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesine başvuruldu.