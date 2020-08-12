Kırklareli'nde 101 bin 250 kök Hint keneviri imha edildi - Son Dakika

Tarla sahipleri M.K, N.Ö, A.Ç. ve İ.C. İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesine başvuruldu.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.

Bölgede yapılan incelemede 20-200 santimetre boylarındaki 101 bin 250 kök Hint keneviri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutbey köyünde M.K, N.Ö, A.Ç. ve İ.C'ye ait tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde 101 bin 250 kök Hint keneviri imha edildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:51

Kaynak: AA

Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu