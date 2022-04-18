Kırklareli'nde 103 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 103 düzensiz göçmen yakalandı

18.04.2022 08:50
Kırklareli'nde 103 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 103 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada Afganistan, Suriye, Fas, Tunus ve İran uyruklu 103 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.?????????????

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 103 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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