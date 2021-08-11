Kırklareli'nde 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Tarlada 105 bin kök Hint keneviri bulunduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde T.Ç'ye ait tarlada Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

Kırklareli 'nde jandarma ekiplerince 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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