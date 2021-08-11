Kırklareli'nde 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde T.Ç'ye ait tarlada Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.
Tarlada 105 bin kök Hint keneviri bulunduğu tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibi T.Ç'nin ifadesine başvuruldu.
Hint kenevirlerine el konuldu.
Kaynak: AA
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