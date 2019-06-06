Kırklareli'nde 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi
1 saat önce
Kırklareli'nde pancar tarlasında yetişen 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:52 Kaynak: AA
'nde pancar tarlasında yetişen 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Babaeski
ilçesine bağlı Nadırlı köyünde Y.S'ye ait pancar ekili tarlada Hint keneviri yetiştiğini tespit etti.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın bazı bölümlerinde kendiliğinden yetişen 108 bin 606 kök Hint kenevirini sökerek imha etti.
Şüpheli Y.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
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