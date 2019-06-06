Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi
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Kırklareli'nde 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi

1 saat önce

Kırklareli'nde pancar tarlasında yetişen 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi.

Kırklareli'nde 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi, System.String[]
Kırklareli'nde pancar tarlasında yetişen 108 bin 606 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde Y.S'ye ait pancar ekili tarlada Hint keneviri yetiştiğini tespit etti.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın bazı bölümlerinde kendiliğinden yetişen 108 bin 606 kök Hint kenevirini sökerek imha etti.
Şüpheli Y.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Jandarma, Kırklareli, Güncel
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