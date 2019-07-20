Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 109 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi
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Kırklareli'nde 109 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi

33 dakika önce

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında yetişen 109 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi.

Kırklareli'nde 109 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi, System.String[]
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında yetişen 109 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde O.Z'ye ait ayçiçeği ekili tarlada Hint keneviri yetiştiğini tespit etti.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın bazı bölümlerinde kendiliğinden yetişen 109 bin 500 kök Hint kenevirini sökerek imha etti.
Şüpheli O.Z ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:20 Kaynak: AA
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