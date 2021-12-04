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Kırklareli'nde 11 aydaki ihracat geçen yıla göre yüzde 14 arttı - Son Dakika

Kırklareli'nde 11 aydaki ihracat geçen yıla göre yüzde 14 arttı

04.12.2021 09:14
Kırklareli'nde 11 aydaki ihracat geçen yıla göre yüzde 14 arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracat rakamlarının geçen yılın 11 ayına göre yüzde 14 arttığını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracat rakamlarının geçen yılın 11 ayına göre yüzde 14 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında kentte yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 24,8 artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Kasım ayında 11 milyon 312 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"2021 yılının ilk 11 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 112 milyon 257 bin dolara yükselerek 2020 yılına kıyasla yüzde 14'lük bir artış gösterdi. Kasım ayından Kırklareli'nden ihraç edilen ürünler olarak, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, makine ve aksamları, yaş meyve ve sebze, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller ön sıraya çıktı. Kırklareli'nden ihracat yapılan ülkeler arasında ise Bulgaristan, Almanya, İtalya, Angola, Kenya, Tanzanya, Nijerya, Avustralya, Kolombiya, Polonya, Romanya gibi ülkeler yer aldı."

Kırklareli'nde 11 aydaki ihracat geçen yıla göre yüzde 14 arttı

Kırklareli, Ticaret, İhracat, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 11 aydaki ihracat geçen yıla göre yüzde 14 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 11 aydaki ihracat geçen yıla göre yüzde 14 arttı - Son Dakika
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