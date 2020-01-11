Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında iki grup halinde Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen tespit etti.


Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.K. gözaltına alındı.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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