Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bazı yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini öne sürdü.

Bölgede denetim yapan ekipler, 11 Afganistan ve Suriye uyrukluyu yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak