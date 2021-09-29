Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu arada Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaralı halde bulunan düzensiz göçmen de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü ile Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

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