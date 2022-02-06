Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Fas, Cezayir ve Afganistan uyruklu 11 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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