Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Malkoçlar köyü bölgesinde yaptığı araştırmada, 11 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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