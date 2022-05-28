Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

28.05.2022 15:39
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede yaptığı araştırmada, 11 Afganistan ve Fas uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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