Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

29.06.2022 09:46
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Malkoçlar köyünde Afganistan uyruklu 11 kişiyi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.H. ve M.M. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

YORUMLAR
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9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da yapılacak 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da yapılacak Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Kırklareli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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