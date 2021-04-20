Kırklareli'nde 11'i soğuktan donmak üzere olan 48 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 11'i soğuktan donmak üzere olan 48 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 sığınmacı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ormanlık alanda sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler dört ayrı bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 sığınmacıyı yakaladı. Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde ormanlık alanda soğuktan donmak üzere olan 11 sığınmacı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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