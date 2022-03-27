Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

27.03.2022 15:36
Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada 11 Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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