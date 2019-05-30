Kırklareli'nde 112 bin 890 kök Hint keneviri imha edildi

Kırklareli'nde mısır tarlalarında yetişen 112 bin 890 kök Hint keneviri imha edildi.

Kırklareli'nde mısır tarlalarında yetişen 112 bin 890 kök Hint keneviri imha edildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırklareli'ne bağlı İnece beldesi ile Babaeski ilçesinin Nadırlı köylerinde tarlalarda Hint keneviri yetiştiğini tespit etti.



Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlaların bazı bölümlerin kendiliğinden yetişen 112 bin 890 kök Hint kenevirini sökerek imha etti.



Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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