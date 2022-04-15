Kırklareli'nde 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

15.04.2022 09:31
Kırklareli'nde 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında, K.N'nin iş yerlerinde arama yaptı.

Aramada, 12 bin 770 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika


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