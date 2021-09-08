Kırklareli'nde 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Karahalil beldesi Tekkavak mevkisinde ayçiçek tarlasında ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada ayçiçeği tarlasında 30 - 120 santimetre boylarında 12 bin kök Hint keneviri tespit etti. Ekiplerce kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu. - KIRKLARELİ

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