Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri 2 grupta Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 şahsı tespit etti. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve bazılarının da Yunanistan'a gitmek için yola çıktıkları belirlenen 12 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:38 Kaynak: İHA

Pakistan, Jandarma, Babaeski, Kırklareli, 3. Sayfa
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