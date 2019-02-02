Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, göçmenlerin içerisinde bulunduğu U.D. yönetimindeki minibüsü bir süre takibe aldı.
Fiziki takibin ardından ekipler, minibüsü Babaeski
ilçesinin Karacaoğlan
köyünde durdurdu. Minibüste Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Aramalarda ise şişme bot, pompa ile bota ait 2 kürek ele geçirildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen U.D. ile A.E.A da gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.