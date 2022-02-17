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Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

17.02.2022 12:45
Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgedeki Afganistan, Libya ve Fas uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.C.D. ve M.M.D. gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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