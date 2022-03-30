Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

30.03.2022 10:09
Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede tespit edilen Fas uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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