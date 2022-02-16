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Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.02.2022 14:42
Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırklareli'nde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" ile 14 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S'nin evinde saklandığı tespit edildi.

Sık sık adres değiştirdiği belirlenen hükümlü Y.S. saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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