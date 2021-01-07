Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

07.01.2021 11:57
Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcıkdere köyünde bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Y.Y. ve V.Y'nin evlerinde 120 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Münir Karaloğlu, Kırklareli, Kaçak İçki, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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