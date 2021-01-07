Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcıkdere köyünde bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Y.Y. ve V.Y'nin evlerinde 120 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika