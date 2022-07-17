KIRKLARELİ - 123 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - 123 düzensiz göçmen yakalandı

17.07.2022 18:24
KIRKLARELİ - 123 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 123 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 123 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü koordinesinde Hudut Birliklerince Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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