Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
17 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:50 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekiplerince, Demirköy
ve Kofçaz
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan beş grup belirlendi. Afganistan
uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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