Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan beş grup belirlendi. Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli, Demirköy, Jandarma, Kofçaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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