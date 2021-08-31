Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Irak , Filistin ve Afganistan uyrukluyu 13 düzensiz göçmen yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı

İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti

Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi

Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti