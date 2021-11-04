Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Lüleburgaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti