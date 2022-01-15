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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

15.01.2022 09:55
Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi Tatlıpınar köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Afganistan ve Fas uyruklu 13 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerden 4'ü, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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