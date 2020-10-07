Kırklareli'nde 13 hırsızlık suçundan yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde 13 hırsızlık suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık nedeniyle Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık yapılan bölgelerdeki kameraları incelemesi sonucu şüphelinin B.A olduğunu tespit etti.

Fiziki takip ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Zanlının son bir ayda 6 ev, 1 iş yeri ve 5 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi.