Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

19 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Pakistan uyruklu 14 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Kofçaz, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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