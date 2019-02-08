Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
19 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz
ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Pakistan
uyruklu 14 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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