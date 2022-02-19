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Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

19.02.2022 09:28
Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede 14 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla R.D, M.T. ve R.A. gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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