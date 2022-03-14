Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

14.03.2022 14:01
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgedeki 15 Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

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Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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