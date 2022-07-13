Kırklareli'nde "15 Temmuz Destanını Canlı Tutmak" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde "15 Temmuz Destanını Canlı Tutmak" konferansı düzenlendi

13.07.2022 19:41
Kırklareli'nde "15 Temmuz Destanını Canlı Tutmak" konferansı düzenlendi

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bu topraklar, bu devlet ve bayrak bize emanet, o emanete sahip çıkmak adına ben ve etrafımda bulunan arkadaşlarımız hayatlarımızı ortaya koyduk" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bu topraklar, bu devlet ve bayrak bize emanet, o emanete sahip çıkmak adına ben ve etrafımda bulunan arkadaşlarımız hayatlarımızı ortaya koyduk" dedi.

Turunç, Kırklareli Valiliğince Kültür Merkezinde düzenlenen "15 Temmuz Destanını Milli Hafızada Canlı Tutmak" başlıklı konferansta, 15 Temmuz'un bir imtihan olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli olduğunu ve darbeci askerlere direnmek için belediye binasının önüne gittiğinde hiç tahmin edilmeyen, umulmayan bir manzarayla karşılaştığını belirten Turunç, "İstanbul Büyükşehir Belediyesini kurtarmak adına gitmedim. Oradaki masamı sandalyemi kurtarmaya gitmedim. Ülkemizin geleceği adına, milletimizin geleceği adına hatta Türkiye üzerinden yeryüzündeki mazlumların adına eğer orada bir rol almam gerekiyorsa o silahlı insanların üzerine gittim." diye konuştu.

Turunç, birçok arkadaşının direniş sırasında şehit edildiğini, ayaklarının altından onlarca mermi topladığını aktardı.

Şehitliğin önemine işaret eden Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim nasibim yokmuş, vücudumun bir yanına temas etmedi, şehit olmadım, gazi olmadım. 'Ben kurtuldum' dememek lazım, şehadetten kurtulmak olur mu? Gazilikten kurtulmak olur mu? Ecdat eğer şehadetin ve gaziliğin ruhunu anlamamış olsaydı biz bu topraklarda özgürce yaşayamazdık. Allah geçmişte bu anlayışta olan ecdadımızdan razı olsun. Bu toprakları bize emanet ederken sadece miras bırakmadılar. Bu topraklar, bu devlet ve bayrak bize emanet, o emanete sahip çıkmak adına ben ve etrafımda bulunan arkadaşlarımız hayatlarımızı ortaya koyduk. Kaybeden biz mi olduk? Bizim değerlerimize, inançlarımıza göre şehitler zaten kazandılar. Onları hayırla yad edeceğiz."

15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ise şehitlerin 15 Temmuz'da vatan sevdasıyla sokaklara çıktığını vurguladı.

Şehit ailelerinin hüznü kadar gururlarının da büyük olduğuna dikkati çeken Arslantürk, "Çok gururluyuz, bir şehidin yakını olmanın gururunu yaşıyoruz, yine o gece vatanı kurtarmış bir milletin ferdi olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah o bilinci hiçbir zaman kaybetmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit ağabeyinin hayatından kestiler sunan Arslantürk, onun vatanına aşık bir insan olduğunu belirtti.

Türk milletinin özgürlüğüne düşkün olduğunu kaydeden Arslantürk, "Eğer tekrar sokağa çıkmamız gerekirse vatanımız için canımızı ortaya koymamız gerekirse ben ve evlatlarım dahil hiç gözümüzü kırpmadan bunu yaparız." ifadesini kullandı.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ayyıldız da yürütülen davalar hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz Anıtı açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırklareli Valiliği bahçesinde "15 Temmuz Anıtı" açılarak, 252 gül fidanı dikildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurguladı.

O gece vatan uğruna canlarını feda ederek şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Ekici, gazilere şifa dileğinde bulundu.

Dua edilmesinin ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi.

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Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması Kırklareli'nde tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi Kırklareli'nde tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi
Kaynak: AA

İsmail Hakkı Turunç, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde '15 Temmuz Destanını Canlı Tutmak' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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