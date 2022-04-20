Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı

20.04.2022 09:26
Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 151 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 151 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin dört bölgede yaptığı araştırmada Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas ve Afganistan uyruklu 151 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.T. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı 187 kaçak göçmen yakalandı! Çoğu yarı çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı! Çoğu yarı çıplak

İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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