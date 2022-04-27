Kırklareli'nde 156 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde durdurulan 6 araçta 156 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Ekipler 6 araçta yaptıkları kontrollerde Afganistan ve Suriye uyruklu 156 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????