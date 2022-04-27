Kırklareli'nde 156 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 156 düzensiz göçmen yakalandı

27.04.2022 13:07
Kırklareli'nde 156 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde durdurulan 6 araçta 156 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde durdurulan 6 araçta 156 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Ekipler 6 araçta yaptıkları kontrollerde Afganistan ve Suriye uyruklu 156 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 156 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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