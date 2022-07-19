Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı

19.07.2022 15:57
Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 157 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 157 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 157 Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 3 katlanabilir merdiven ile demir kesme makası ele geçirdi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Pakistan, Jandarma, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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