Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 157 Pakistan , Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Pakistan, Jandarma, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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