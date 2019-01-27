Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy
ve Kofçaz
ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 16 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:55 Kaynak: AA
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