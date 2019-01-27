Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Kofçaz, Demirköy, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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