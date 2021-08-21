Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan 'da darbedilip değerli eşyası alındıktan sonra Türkiye 'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyü yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu