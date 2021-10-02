Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 16 göçmeni yakaladı.
Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini söyleyen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika