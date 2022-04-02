Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

02.04.2022 11:21
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 2 bölgede yaptığı araştırmada, 16 Fas ve Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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