Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 2 bölgede yaptığı araştırmada, 16 Fas ve Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????
Kaynak: AA
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