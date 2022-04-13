Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kocayazı köyü yakınlarında S.B, Y.Ç. ve E.A'nın yönetimindeki ticari taksileri durdurdu.
Araçlardaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 sürücü gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????
Kaynak: AA
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