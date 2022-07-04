Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, üç bölgede Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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