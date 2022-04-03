Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

03.04.2022 11:27
Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 16 Afganistan ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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