Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

13.04.2022 12:03
Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde durdurulan 3 ticari takside 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde durdurulan 3 ticari takside 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada kaçak göçmenlerin 3 ticari taksi ile ilçeden ayrıldığını öğrendi. Daha sonra jandarma ekipleri Kocayazı köyü yakınlarında S.B., Y.Ç. ve E.A.'nın yönetimindeki ticari taksileri durdurdu. Araçların içinde 16 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Üç sürücü gözaltına alınırken, jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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