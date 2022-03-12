Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

12.03.2022 15:03
Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, beş bölgedeki 17 Suriye, Afganistan ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Aziziye Sınır Kapısı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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