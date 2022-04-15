Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

15.04.2022 10:01
Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayık köyü ile Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.?????????????

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Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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